Амман, 6 ноября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Красной линией для Иордании являются любые попытки вытеснения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан. Об этом заявил иорданский премьер-министр Бишер аль-Хасауна, передаёт 6 ноября телестанция Al Mamlaka.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«Правительство Иордании будет считать выселение палестинцев с их территорий равносильным объявлению войны», — подчеркнул аль-Хасауна.

Премьер добавил, что у королевства подготовлены все варианты реагирования на случай эскалации «израильской агрессии» в Газе.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что израильские власти втайне стремятся заручиться международной поддержкой для переселения сотен тысяч палестинцев из сектора Газа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что принудительное переселение палестинцев из сектора Газа чревато усилением дестабилизации в регионе и потому должно быть исключено. Не должно быть постоянной блокады Газы, также заявила она.