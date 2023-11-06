Москва, 6 ноября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили места хранения безэкипажных катеров, а также авиационных боеприпасов противника в зоне проведения специальной военной операции. Об этом официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 6 ноября в ходе брифинга.

Станислав Красильников/РИА Новости

Места хранения безэкипажных катеров и авиационных боеприпасов ВСУ уничтожены российской оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Поражение живой силе и военной технике противника нанесено в 117 районах.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — добавил Конашенков.

По данным военного ведомства, 23 украинских беспилотника уничтожены на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области. Количество таких аппаратов, уничтоженных за период проведения спецоперации, увеличилось до 8669 единиц.

Самолёты противника уничтожены в количестве 525 единиц, вертолёты — 254, зенитные ракетные комплексы — 441. Кроме того, российские военные уничтожили 13 216 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины РСЗО, 6995 орудий полевой артиллерии и миномётов, 15 028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ВС России 5 ноября уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области и украинскую авиатехнику — на аэродроме Миргород под Полтавой.