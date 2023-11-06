Париж, 6 ноября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. На вокзале Сен-Лазар в Париже объявляли эвакуацию из-за угрозы взрыва, сообщил 6 ноября телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ТАСС/Aurelien MorissardXinhua

По данным источника, посетителей расположенного в здании торгового центра призвали покинуть помещения.

Позднее Национальная компания железных дорог (SNCF) Франции в соцсети X (ранее Twitter) объявила об отмене тревоги. Причиной эвакуации стал бесхозный багаж. На месте происшествия работали сотрудники полиции, часть вокзала была оцеплена.

«По итогам проверок, проведенных группами разминирования, ничего не было обнаружено. Доступ на вокзал снова открыт», — говорится в сообщении компании.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября французская полиция открыла в метро Парижа огонь по женщине, закутанной в мусульманскую одежду и призывавшей к террористическим действиям.

Уточнялось, что несколько пассажиров поезда на линии RER C сообщили в полицию о том, что в одном из вагонов находится скрывающая лицо женщина в мусульманской одежде, которая выкрикивает угрозы. При задержании она оказала стражам порядка сопротивление, из-за чего они вынуждены были открыть огонь и ранили её в живот. После этого сотрудники полиции вывели её со станции, взрывного устройства при ней не нашли.

В городе Аррасе на севере Франции 13 октября мужчина в лицее Гамбетта холодным оружием убил учителя и ранил несколько человек. Полицейские задержали преступника, которым оказался 20-летний бывший ученик лицея.

Власти Франции после этого нападения в этот же день объявили максимальный уровень террористической угрозы в стране. Президент Эммануэль Макрон задействовал в антитеррористических мероприятиях до семи тысяч бойцов специальных сил Sentinelle.