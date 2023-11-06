Брюссель, 6 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Принудительное переселение палестинцев из сектора Газа грозит усилением дестабилизации в регионе, поэтому должно быть исключено. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 6 ноября на заседании европейских послов в Брюсселе.

ТАСС/xapaimagesxAhmedxTawfeqxapaimagesx

Она перечислила основные принципы урегулирования ближневосточного конфликта, которые могут быть востребованы по завершении нынешней острой фазы столкновений в палестинском анклаве. Газа — это составная часть будущего палестинского государства, подчеркнула председатель ЕК.

«Не должно быть принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. Это приведет к ещё большей региональной дестабилизации… Не должно быть постоянной блокады Газы», — сказала фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА Регнум, Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что силы безопасности Израиля не должны длительно присутствовать в Газе. Вместе с тем анклав не может оставаться «безопасным прибежищем для террористов» из ХАМАС. Глава ЕК напомнила, что прежде радикалы активно восстанавливались и вооружались после конфликтов. Сектором Газа, подчеркнула она, должна управлять только «одна палестинская администрация», но не ХАМАС.