Ереван, 6 ноября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. Лидер антироссийской армянской организации «Национально-демократический полюс» Жирай Сефилян сообщил, что его вызвали на допрос в Службу национальной безопасности (СБН) Армении.

Armenian Nationalist 1993 Лидер антироссийской армянской организации «Национально-демократический полюс» Жирай Сефилян

«Сегодня в 10:00 меня вызвали на допрос в Службу национальной безопасности по поводу видео, опубликованного СНБ 2 ноября (якобы был предотвращен «терроризм»)», — написал он на своей странице в социальной сети.

Как передавало ИА Регнум, пресс-центр Службы национальной безопасности Армении 2 ноября сообщили, что представители силовых ведомств республики обезвредили террористов, которые планировали захват государственных зданий. Отмечается, что сотрудники СНБ раскрыли злоумышленников и не позволили им осуществить задуманное.

Отмечается, что в ходе обысков по местам проживания задержанных обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, сигнальные устройства и ракеты, способные нести баллоны беспилотники, бронежилет, военную одежду, оптический прицел, наручники, телекоммуникационные устройства, приборы видеонаблюдения, компьютеры, мобильные телефоны, электронные накопители, сим-карты мобильных операторов Армении и России, а также документы с записями о запланированных действиях.