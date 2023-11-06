Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Сухопутные подразделения израильской армии (ЦАХАЛ) могут начать вход на территорию палестинского города Газы в течение ближайших 48 часов. Об этом 6 ноября написала израильская газета Haaretz со ссылкой на оценку официальных лиц страны.

Ilia yefimovich/dpa/Global Look Press

«По оценкам Армии обороны Израиля, силы в секторе Газа полностью окружат город Газу в течение 48 часов и начнут сражаться в густонаселённом городе», — пишет издание.

Целью операции называется уничтожение бойцов ХАМАС в городе, а также разрушение тоннелей и всех военных и гражданских объектов этой организации.

Отмечается, что на достижение этой цели может уйти от нескольких месяцев до года и больше.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильская армия полностью окружила город Газу и вышла к Средиземному морю. По его словам, город Газа также окружён с юга.

ЦАХАЛ 5 ноября также сообщила об обнаружении на севере сектора Газа «точек доступа» к подземным тоннелям ХАМАС, в которых, согласно данным американского издания The New York Times, находятся запасы продуктов питания, воды, медикаментов, оружия и боеприпасов.

Также в пресс-службе армии Израиля заявили, что израильские военнослужащие с начала проведения военной операции в секторе Газа поразили более чем 2,5 тысячи целей палестинского движения ХАМАС. Военные наносят авиаудары по инфраструктуре, складам оружия, наблюдательным пунктам и центрам управления ХАМАС.