Брюссель, 6 ноября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Движение ХАМАС не должно управлять сектором Газа, должна быть только «одна палестинская администрация и одно палестинское государство», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании европейских послов в Брюсселе.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«В Газе не может быть длительного присутствия сил безопасности Израиля. Газа — это составная часть будущего палестинского государства», — отметила она.

Вместе с тем сектор Газа «больше не может быть безопасным прибежищем для террористов», сказала Ляйен, напомнив, что ХАМАС, которое в Евросоюзе считают «террористическим», ранее после конфликтов активно восстанавливалось и вооружалось, что «не должно повториться».

Также она добавила, что Китай должен использовать своё влияние на ХАМАС и Иран, чтобы «предотвратить разрастание конфликта».

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа, за которой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло ХАМАС объявило, что проводит против Израиля операцию «Потоп Аль-Аксы». Израильские военные проводят в секторе Газа операцию «Железные мечи», в стране объявлена широкая мобилизация резервистов.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации. На встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани российский лидер выразил сожаление в связи с обострением в Израиле.