Анкара, 6 ноября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у него состоялись продуктивные переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

NECATI SAVAS/EPA/ТАСС Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен

«У нас состоялись длительные и продуктивные переговоры. Мы обсудили кризис в Газе и то, что можно сделать для предотвращения эскалации конфликта. Вы видите, как помощь поступает в Газу. Мы обсудили, что можно сделать для достижения прочного мира на Ближнем Востоке», — приводит телеканал слова Блинкена.

Как передавало ИА Регнум, ранее турецкие СМИ написали, что прибывшего в Анкару госсекретаря США Энтони Блинкена встретили не по протоколу, который предполагается при встрече иностранных гостей подобного уровня. По их данным, Блинкена не приветствовал никто из высокопоставленных турецких чиновников, а освещение в VIP-зале в аэропорту было отключено. Его встретили только американский посол в Турции Джефф Флейк, замгубернатора Анкары и представитель турецкого МИД. В издании подчеркнули, что в Турции такое происходит впервые, а такой приём госсекретаря является протестом, который сравним с пощёчиной.

Отмечается, что на маршруте следования Блинкена к зданию МИД Турции на одном из мостов местные жители вывесили плакат с изображением представителя бригад «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейды. Таким образом они выразили солидарность с жителями сектора Газа.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации. На встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани российский лидер выразил сожаление в связи с обострением в Израиле.