Москва, 6 ноября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Спецпредставитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Павел Буре рассказал о ситуации с контрактом вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова.

Павел Бедняков/РИА Новости Иван Федотов

Он отметил, что ЦСКА и клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфии» удалось уладить разногласия, поэтому он не понимает, почему IIHF продолжает преследовать Федотова и хочет решить этот вопрос именно сейчас.

«Я не знаю, в чём смысл сейчас. «Филадельфию» устраивает, нас устраивает. Если даже что-то нарушено по правилам международной федерации, это опять прецедент, ещё не прописан достаточно. Значит, надо прописывать юридически, что делать и как. Сейчас такой предмет. Все взяли паузу», — сказал Буре в интервью «Чемпионату».

Как сообщало ИА Регнум, Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен провёл год на срочной службе.

В июле текущего года КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Там отметили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста и на основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего контракта с клубом НХЛ.

IIHF 14 августа отказала ЦСКА в регистрации контракта с игроком на сезон 2023/24 КХЛ. Голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца начиная с 1 сентября, а ЦСКА были запрещены международные трансферы сроком на год.

Несмотря на дисквалификацию IIHF, КХЛ 1 сентября допустила Федотова к матчам. С тех пор он сыграл 21 матч за ЦСКА и пропустил 28 шайб.