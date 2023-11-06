Москва, 6 ноября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Госконцерн «Укроборонпром» запустил серийное производство дронов-камикадзе типа Shahed 136 с дальностью полёта до 1 тыс. км, сообщил гендиректор украинского предприятия Герман Сметанин в интервью изданию «Экономическая правда».

Иван Шилов ИА Регнум

«Вырабатываются. В частности, в кооперации с иностранными партнёрами. Где именно, я рассказывать не буду из соображений безопасности», — сказал он в ответ на просьбу подтвердить факт серийного производства таких беспилотников.

Глава украинского госконцерна добавил, что осваивается и производство FPV-дронов. По его словам, уже подписаны лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями по производству их моделей.

«У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты, и мы производим», — рассказал он, добавив, что производство беспилотников сейчас стоит на втором месте по значимости для «Укроборонпрома» после боеприпасов.

Сметанин также сообщил, что на модернизацию и развитие оборонной промышленности в 2024 году в бюджете Украины заложено в семь раз больше средств.

Как передавало ИА Регнум, американское издание Bussiness Insider со ссылкой на эксперта сообщало, что киевская армия значительно проигрывает российской в количестве и качестве используемых беспилотников, в том числе и камикадзе.

По мнению аналитика Атлантического совета Мелинды Хэринг, Украина далеко позади России в плане БПЛА, при этом беспилотники она назвала «будущим войны». Она считает, что Киеву не хватает операторов дронов и сложного оборудования. Такой вывод эксперт сделала, посетив школы операторов на Украине.

Рост производства дронов-камикадзе в России может привести к большим потерям танков киевской армии. Такое мнение высказал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, удары российских дронов делают движение вне укрытий по полям и вдоль дорог крайне опасным для украинских танков.