Москва, 6 ноября, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Россия поддерживает призывы к коллективным действиям по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, в том числе с помощью проведения международной конференции. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российская Федерация активно поддерживает такой настрой (по деэскалации. — Прим. ред.) и всегда отстаивала необходимость многостороннего подхода к проблематике ближневосточного урегулирования», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В российском МИД также подчеркнули, что существующие позитивные тенденции по завершению палестино-израильского конфликта могут легко сломить «сторонние силы», желающие эксплуатировать ближневосточную конфронтацию в своих целях.

В министерстве также указали, что попытки «монополизировать» посреднические функции как правило приводят не к урегулированию конфликтов, а к их обострению, а первостепенной задачей должно выступать скорейшее прекращение боевых действий в секторе Газа, а также обеспечение гуманитарной помощи гражданскому населению и освобождение всех заложников.

В сообщении дипведомства уточняется, что, если никаких шагов по деэскалации не будет предпринято, могут вырасти риски расширения конфликта и его радикализации.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта по вопросу российских заложников. Представитель Кремля отметил, что переговоры идут, но решение требует согласования позиций нескольких сторон. Как уточнил Песков, ситуация осложняется тем, что нет какой-то стороны, которая может принять решение отпустить заложников-россиян. Он подчеркнул, что российские дипломаты продолжают работать над освобождением российских заложников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что эвакуироваться из Газы хотят порядка тысячи россиян, однако вопрос с их вывозом пока остаётся нерешённым. Она добавила, что Москва активно сотрудничает как с Израилем, так и с Египтом и Палестиной для отправки своих граждан на родину.