Воронеж, 6 ноября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы России обнаружили и обезвредили на территории Воронежской области два беспилотника, пострадавших нет. Об этом 6 ноября сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вооруженными силами России на территории Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА. Никто не пострадал, разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.

Глава региона поблагодарил российских военнослужащих, которые круглосуточно охраняют воздушное пространство области.

Как передавало ИА Регнум, российские военные ночью 2 ноября засекли и обезвредили в общей сложности шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в небе над Чёрным морем и Крымом.

Российские силы противовоздушной обороны сбили 3 ноября украинский беспилотный летательный аппарат в Белгородской области. В ведомстве уточнили, что атаку дрона удалось пресечь примерно в 23:45 по московскому времени (совпадает с местным).

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ стали применять дроны для ударов в непосредственной близости с автотрассой Донецк — Мариуполь. Советник главы ДНР уточнил, что это обусловлено относительной близостью линии соприкосновения к данному участку автодороги и желанием ВСУ максимально навредить.