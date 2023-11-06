Мариуполь, ДНР, 6 ноября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Мэр Мариуполя Олег Моргун освобождён от должности. Соответствующий указ опубликован 6 ноября на сайте главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

Валентин Спринчак/ТАСС Олег Моргун

«Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу со дня его подписания. Кто именно будет руководителем города после увольнения Моргуна, не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, Пушилин назначил Моргуна на должность главы администрации города Мариуполя в январе 2023 года. До назначения Моргун возглавлял Новоазовский район ДНР.

Комментируя это назначение, Пушилин отмечал, что в восстановлении города стартовал новый этап, который потребует совершенно иного подхода. Пришедший на пост мэра Мариуполя Моргун, по словам главы ДНР, является опытным управленцем, которому знакома специфика восстановления территорий.

При этом Пушилин указывал, что к экс-мэру Мариуполя Константину Иващенко нет никаких претензий, а его личный вклад в восстановление города неоценим.