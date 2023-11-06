Москва, 6 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) оспорил в Спортивном арбитражном суде (САS) решение о приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба суда.

Сергей Бобылев/ТАСС

«В апелляции ОКР просит отменить решение и восстановить его в качестве национального олимпийского комитета, признанного МОК и пользующегося всеми правами и прерогативами, предоставленными Олимпийской хартией», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. По словам директора по коммуникациям Марка Адамса, решение МОК обусловлено тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин 19 октября заявил, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Глава государства добавил, что чиновники от спорта присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.

2 ноября российский МИД потребовал от МОК отказаться от двойных стандартов в вопросе допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным состязаниям. Дипломаты отметили, что требуют это от международной организации на фоне заявлений о недопустимости дискриминации атлетов в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

После этого глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подчеркнул, что действия против России и Белоруссии МОК всячески пытался преподносить как ограничения, которые якобы не нарушают Олимпийскую хартию. Он назвал сегрегацией по национальному признаку отстранение российских спортсменов.