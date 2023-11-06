Москва, 6 ноября, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российские военные отразили за сутки две атаки ВСУ на донецком направлении, потери противника составили до 220 военных, сообщил 6 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, российские военные отразили две атаки противника и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка ДНР.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 ноября, подразделения Южной группировки российских войск, действующие на донецком направлении, за сутки в ходе боёв с украинской армией уничтожили танк Leopard, две бронемашины и три автомобиля, кроме того, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих.

Также российские артиллеристы в результате контрбатарейной борьбы нанесли удары по РСЗО «Ураган», двум гаубицам «Мста-Б», двум САУ «Гвоздика», двум РСЗО «Град», гаубице Д-30 и произведённой в США радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.