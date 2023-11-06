Москва, 6 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины потеряли до 160 военных на запорожском направлении, а также артиллерийскую систему М777 американского производства. Об этом 6 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

U. S. Marine Corps photo by Sgt. Sarah Anderson Артиллерийская система М777

«На запорожском направлении потери ВСУ составили до 160 военных, а также артиллерийская система M777 производства США», — говорится в заявлении представителя военного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ потеряли 115 военных за сутки на южнодонецком направлении.

Также сообщалось, что российские военные за минувшие сутки сорвали пять попыток противника высадиться на левом берегу Днепра. В Минобороны уточнили, что попытки украинских подразделений высадиться на левом берегу предотвращены в результате комплексного огневого поражения. ВСУ в течение суток потеряли на этом направлении до 130 бойцов убитыми и ранеными. Также противник лишился трёх автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и три орудия Д-30.