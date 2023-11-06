Кировск, Мурманская область, 6 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Курорт «Большой Вудъявр» в Кировске Мурманской области первым из крупных российских курортов открыл горнолыжный сезон. Торжественная церемония открытия прошла 5 ноября на главной площади северного склона курорта. Старт сезону 2023–2024 годов дали губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава администрации города Кировска Юрий Кузин и представители компании «ФосАгро», которая реализует социальный инвестиционный проект развития инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины».

Министерство информационной политики Мурманской области Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» в Кировске Мурманской области

«В этом году мы первыми среди крупных курортов России открываем горнолыжный сезон, — заявил Андрей Чибис. — «Большой Вудъявр» с каждым годом становится лучше, так же как и город Кировск. Мы будем и дальше его развивать вместе с нашими партнерами — компанией «ФосАгро».

«Большой Вудъявр» входит в число самых популярных в России. По данным пресс-службы «ФосАгро», за сезон 2022–2023 годов его посетили более 335 тысяч гостей, что на 25% больше, чем в предыдущем сезоне. При этом средняя посещаемость склонов курорта составляет более полторы тысячи гостей в день, пиковая же достигает 5,5 тысячи гостей в день.

Сегодня «Большой Вудъявр» — это 30 километров трасс разного уровня сложности, перепад высот на которых достигает 600 метров. Также здесь имеются прокат инвентаря и снаряжения, к услугам гостей — опытные инструкторы, качественная подготовка трасс благодаря системе искусственного оснежения и комфортное освещение в полярную ночь.

Сейчас на «Большом Вудъявре» строятся две новые канатные дороги. Подвесная пассажирская канатная дорога гондольного типа пропускной способностью от 1200 до 2250 человек в час появится на южном склоне горы Айкуайвенчорр. Ее протяженность составит порядка 2 тысяч метров, а подвижной состав сформирован из панорамных кабин.

Также ведется строительство бугельной канатной дороги с двухместными буксировочными устройствами на северном склоне горы Айкуайвенчорр протяженностью 300 метров. Ее пропускная способность составит 1200 человек в час. На северном склоне ведутся работы по установке дополнительных мачт освещения с прожекторами высокой интенсивности.

Проект развития инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины» реализует группа компаний «ФосАгро». Общий объем инвестиций уже составил более 6 млрд рублей. В этом году вклад компании в совершенствование инфраструктуры «Большого Вудъявра» превысит 1,5 млрд рублей.

«Компания «ФосАгро» традиционно принимает самое активное участие в социально-экономическом развитии регионов своего присутствия, — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — В Кольском Заполярье мы инвестируем в развитие инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины». По словам Рыбникова, в результате только за последние пять лет туристический поток сюда увеличился в четыре раза. «Вырастают новые объекты туристической сферы, а это рабочие места и, конечно же, дополнительные налоги в бюджет, рост доходов и уровня жизни населения», — отметил гендиректор «ФосАгро».