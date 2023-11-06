Москва, 6 ноября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки сорвали пять попыток противника высадиться на левом берегу Днепра. Об этом официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 6 ноября на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что попытки украинских подразделений высадиться на левом берегу предотвращены в результате комплексного огневого поражения.

ВСУ в течение суток потеряли на этом направлении до 130 бойцов убитыми и ранеными. Также противник лишился трёх автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и три орудия Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подразделения российской группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили два скопления украинской армии у островов на Днепре. Одно из скоплений находилось в районе острова Мелкий, другое — в районе острова Крынки. Кроме того, уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе населённого пункта Понятовка.