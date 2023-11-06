Мелитополь, 6 ноября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили атаку ВСУ в районе населённого пункта Работино. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия отразили атаку 65-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Работино Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны России добавил, что, кроме этого, было нанесено огневое поражение подразделениям 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около населённых пунктов Работино, Степовое и Вербовое Запорожской области.

Отмечается, что потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, также были поражены три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью выдохлось. Он подчеркнул, что изначальные планы командования ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым полностью провалились.

На данный момент противник в большей степени атакует без использования тяжёлой техники, так как, по словам Балицкого, её успешно уничтожают российская артиллерия и авиация.