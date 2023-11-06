Москва, 6 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. ВСУ потеряли за сутки до 115 военных на южнодонецком направлении. Об этом 6 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«Потери противника составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны около Новомихайловки и Старомайорского в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября Конашенков сообщил, что украинские войска за неделю потеряли свыше 1110 военных на южнодонецком направлении. Он отметил, что российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов 72-й и 118-й бригад противника в районах Водяного и Старомайорского в ДНР. Также ВСУ потеряли семь танков, 11 бронемашин, 28 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.