Берлин, 6 ноября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, предложила собирать «кризисный взнос» с самых богатых жителей страны, сообщает RND.

Global Look Press/Patrick Pleul/dpa

Отмечается, что соответствующая инициатива попала в список предложений по экономической политике. Партия обсудит данный вопрос в декабре в рамках конференции.

С помощью указанного сбора СДПГ хочет создать правительственный фонд для поощрения инвестиций.

Кроме того, СДПГ считает необходимым реформу сферы налогообложения, в том числе в части налогов на дарение и получение наследства. В материале говорится, что изменения должны облегчить налоговое бремя для 95% населения, но усилить давление на остальных.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 15 октября заявил, что антироссийские санкции ЕС не достигли своих целей ни в экономике, ни в политической сфере. Он также призвал задуматься, кому санкции больше вредят — ЕС или Москве и есть ли в них какой-то смысл.

Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что в международных отношениях идут необратимые процессы: страны «золотого миллиарда» утрачивают своё лидерство, а в странах Глобального Юга и Азии нарастает производство. Глава государства добавил, что объемы мирового ВВП стали больше уже в странах БРИКС и значительно превысили страны «Большой семёрки».