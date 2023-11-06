Брюссель, 6 ноября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель высказал мнение о том, что у международного сообщества остался последний шанс для урегулирования ближневосточного конфликта между израильтянами и палестинцами, иначе миру на поколения угрожает продолжение эскалации.

Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

По его словам, в настоящее время важно думать об окончательном и всеобъемлющем урегулировании, которое сегодня недоступно.

«Это последняя возможность, если мы не добьёмся успеха в урегулировании на основе сосуществования двух государств, то мы на поколения вперед окажемся в спирали насилия и взаимной ненависти», — заявил он, выступая в Брюсселе на конференции руководителей дипломатических представительств Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло ХАМАС объявило, что проводит против Израиля операцию «Потоп Аль-Аксы». Израильские военные проводят в секторе Газа операцию «Железные мечи», в стране объявлена широкая мобилизация резервистов.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации. На встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани российский лидер выразил сожаление в связи с обострением в Израиле.