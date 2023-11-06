Самара, 6 ноября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Рейс, летевший из Ташкента в Москву, внештатно приземлился в Самаре из-за ухудшения самочувствия пассажира. Об этом сообщает «РИА Новости», со ссылкой на пресс-службу аэропорта Курумоч.

Известия/Павел Бедняков

«6 ноября рейс, следовавший из Ташкента в Москву, в 07:24 (6:24 мск) совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилёту самолёт встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи», — приводит слова пресс-службы агентство.

Уточняется, что после проведения осмотра медработниками пассажира доставили в самарскую больницу.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре самолёт, летевший из Москвы в Барнаул, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки, которая впоследствии скончалась. Сообщалось, что лайнер, выполнявший рейс Шереметьево — Барнаул, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга. После того как воздушное судно приземлилось, бортпроводники стали проводить необходимые реанимационные мероприятия, однако это не помогло спасти жизнь пассажирки. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть 49-летней женщины. Тогда следователи организовали доследственную проверку.

Также сообщалось, что самолёт Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший в Лондон, внепланово приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. После приземления пассажира оперативно передали медработникам, ему оказали первую помощь и госпитализировали. После дозаправки и обслуживания самолёт вылетел в дальнейшем направлении.