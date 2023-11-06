Геническ, Херсонская область, 6 ноября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В Херсонской области с 7 ноября продлевается действие комендантского часа, теперь он будет действовать с 20:00 до 06:00. Об этом 6 ноября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Андрей Рубцов/ТАСС

«На территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. С 7 ноября он устанавливается с 20:00 до 06:00 часов», — написал Сальдо.

Сальдо подчеркнул, что внёс изменения в указ о введении комендантского часа, и попросил жителей учитывать изменения при планировании поездок.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Херсонской области время действия комендантского часа было сокращено на территориях, которые находятся более чем в 30 км от правого берега Днепра. Этот режим устанавливался с 23:00 до 04:00. Комендантский час в регионе был введён в октябре 2022 года.