Москва, 6 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Причиной стрельбы у московского ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной, в результате которой пострадали четыре человека, стала просьба закурить, пишет 6 ноября KP.RU.

СК Москвы

По словам главного пострадавшего — 21-летнего студента Олега Гусаревича, которые приводит издание, чемпион мира по боксу Никита Иванов находился в состоянии алкогольного опьянения, когда вышел на прилегающую к ресторану территорию и пристал к компании молодых людей, попросив угостить его сигареткой.

Спортсмен стал хлопать Гусаревича по плечу и обнимать его, а когда услышал просьбу так не делать, полез в драку. Иванов продолжал избивать студента даже тогда, когда тот лежал на асфальте в разорванной футболке и не оказывал никакого сопротивления.

По данным газеты, охранники ресторана вышли утихомирить спортсмена, однако диалог у боксёра с ними не задался, и он снова полез в драку, получив от одного из охранников нокдаун, после чего достал из сумки пистолет и стал стрелять по ногам работников ресторана.

Как передавало ИА Регнум, инцидент со стрельбой произошёл возле ресторана Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной вечером 5 ноября. Между посетителями заведения произошёл конфликт, в ходе которого раздались выстрелы. На место прибыли сотрудники экстренных служб, вокруг ресторана установили заграждение. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Главного фигуранта инцидента позднее задержали. Им оказался 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Причём это не первое происшествие с привлечением спортсмена к ответственности. Так, в 2020 году Иванов в поезде избил боксёра Бассира Мирсиябова. В результате Мирсиябов был госпитализирован в тяжёлом состоянии, Иванова задержали сотрудники полиции.

В отношении подозреваемого в стрельбе около ресторана в Москве возбудили уголовное дело по признакам хулиганства.