Лондон, 6 ноября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский поменял тон в общении с Западом. Об этом 6 ноября пишет издание The Spectator.

IMAGO/Photo News/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Если недавно позиция Киева была «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить», то теперь она становится «дайте нам больше, или конфликт затянется на неопределённый срок», — говорится в статье.

Отмечается, что Зеленский таким образом рассчитывает сыграть на страхе Запада перед затяжным конфликтом с Россией.

По мнению автора, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может отрицать наличие на Западе подобных настроений, но премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила это в разговоре с российскими пранкерами.

Как передавало ИА Регнум, российские пранкеры Вован и Лексус переговорили с Мелони, представившись африканским чиновником. Они подробно расспросили итальянского политика об Украине, контрнаступлении ВСУ и предпосылках к миру, и она признала, что ВСУ ничего не добились на фронте, и добавила, что в Европе уже изрядно устали от конфликта. По её мнению, военные действия могут затянуться на годы, если Запад не пойдёт на шаги для их завершения, при этом Италия и её союзники близки к моменту понимания, что всем нужен выход.

Директор по исследованиям Института Хадсона (США) Уолтер Мид заявил, что Вашингтон хочет избежать репутационных проблем из-за провалов Украины и решил переложить ответственность за заключение мира с Россией на Зеленского.