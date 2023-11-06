Брюссель, 6 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Произошедшая трагедия на Ближнем Востоке оказалась моральным провалом дипломатии западных стран, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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«Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия — это результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы», — цитирует его издание CGTN Français.

По его словам, эта цена будет продолжать расти, этот провал стал результатом «недостатка воли в разрешении палестино-израильской проблемы».

Он добавил, что если ЕС не добьётся успеха в урегулировании на основе сосуществования двух государств, то «мы на поколения вперед окажемся в спирали насилия и взаимной ненависти». Для урегулирования конфликта остался последний шанс, заключил Боррель.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что одним из вариантов развития событий в секторе Газа может стать применение ядерного оружия. Он также выступил против переправки гуманитарной помощи в анклав, так как считает, что там нет не вовлечённого гражданского населения.

Ранее папа Римский Франциск заявил о начале тёмных времён на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и развитой оружейной промышленности, инвестиции в которую и приводят к возникновению конфликтов. Также Франциск призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию и разрешению противоречий с помощью диалога.