Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Сухопутные войска Армии Израиля захватили военный лагерь группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ, опубликованном в Telegram-канале.

Global Look Press/IDF/Handout via Xinhua

«Сухопутные подразделения ЦАХАЛ взяли под свой контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении вооруженных сил Израиля.

Уточняется, что на территории военного комплекса были расположены наблюдательные пункты, площадки для тренировок боевиков, пункты запуска противотанковых ракет и подземные туннели.

По данным ЦАХАЛ, в ходе операции были убиты несколько боевиков ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, телеканал Al Hadath сообщил о более 200 погибших в секторе Газа за прошедшие сутки в результате действий израильской армии.

С начала военной операции в секторе Газа ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 2,5 тыс. целей палестинского движения ХАМАС.