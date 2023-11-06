Москва, 6 ноября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ещё не делал никаких заявлений насчёт участия в выборах, компания официально не объявлялась, сообщил 6 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

Таким образом он прокомментировал «РИА Новости» появившуюся в СМИ информацию о том, что Путин якобы уже принял решение по выборам.

«Никаких заявлений Путин на этот счёт ещё не делал. Да и сама кампания официально ещё не объявлялась», — сказал представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Владимир Путин уже принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября Песков заявлял, что ему ничего не известно о якобы планах Путина объявить о выдвижении на новый президентский срок на форуме «Россия» в ноябре. Представитель Кремля пообещал сообщить о таких планах в случае их появления.

Президент России 12 сентября заявил на ВЭФ, что парламент в соответствии с законом должен назначить дату президентских выборов в конце года и только тогда и можно будет говорить об участии в них.

Выборы в России состоятся весной 2024 года. Песков ранее заявлял, что подготовка к выборам — суть ежедневной работы администрации президента и его самого. Он также указывал на то, что Путин официально пока не говорил о своём выдвижении, но если он это сделает, реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.