Красноярск, 6 ноября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после смерти в Енисейском районе трёхлетнего мальчика, который отравился котлетой из домашнего фарша. Об этом сообщает 6 ноября пресс-служба следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

Ребёнок скончался 1 ноября в фельдшерско-акушерском пункте посёлка Айдара. Туда его доставили из дома после ухудшения самочувствия. Два часа медики пытались спасти мальчика, но не смогли. Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, мальчик был дома с родителями, старшей сестрой и тремя братьями. Семья приготовила домашнюю колбасу, и в шприце осталось немного фарша. Из него пожарили котлеты, одну из которых съел мальчик. Ребёнок пожаловался на боль в животе, затем у него началась рвота. Родители повезли ребёнка в фельдшерский пункт. Там медики решили вызвать вертолёт, чтобы доставить пациента, состояние которого ухудшалось, в районную больницу. Мальчик скончался до прибытия вертолёта.

Котёнок, доевший дома остатки котлеты, умер. Следствие направило на экспертизу остатки говядины, сало и нитритную соль, из которых приготовили котлеты. Вскрытие не помогло установить точную причину смерти мальчика. Многодетная семья характеризуется как порядочная и благополучная.