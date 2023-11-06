Арлингтон, США, 6 ноября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Украинской экономике грозит дыра в размере $29 млрд, если западные страны перестанут оказывать финансовую поддержку. Об этом сообщил американский портал Politico со ссылкой на главу Минфина Украины Сергея Марченко.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Рада на этой неделе утвердит бюджет на 2024 год. Но Киеву грозит дыра в $29 млрд без дальнейшей поддержки от его союзников», — приводит слова Марченко издание.

Министр также отметил, что Киев готов к обсуждению антикоррупционных реформ, но украинские власти не готовы к тому, что это может вызвать задержку в оказании поддержки Украине, добавив, что киевским властям «нужны деньги с начала следующего года». Марченко также попросил союзников направить на Украину около $300 млрд российских активов, замороженных странами G7 после начала спецоперации, заявив, что для Киева это является «законным приоритетом» для восстановления страны.

Ранее Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю без упоминания в этом документе Украины. За документ проголосовали 226 членов Палаты представителей, против него отдали голоса 196 конгрессменов. Теперь законопроект должен поступить для одобрения в Сенат.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Украина превратилась для Соединённых Штатов в балласт, который они скинут в подходящий момент. Риттер добавил, что США сбегут с Украины, как это произошло с Афганистаном, после чего страна развалится, а когда возникнет необходимость нормализации отношений западных стран с Россией, в Вашингтоне просто забудут о Киеве.

По словам бывшего разведчика, для чиновников из Вашингтона конфликт на Украине продолжает быть только вопросом продвижения по карьерной лестнице. Таким образом, Соединённые Штаты бросят Украину, как дурную привычку, и перестанут о ней говорить, резюмировал он.