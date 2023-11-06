Минобороны показало видео уничтожения дроном станции связи ВСУ
Москва, 6 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Минобороны России 6 ноября в своём Telegram-канале показало видео уничтожения станции связи Вооружённых сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет».
«Хирургическая точность», — говорится в подписи к видео.
Ранее в минобороны Великобритании признали эффективность российских дронов, отметив, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» стали одним из лучших видов вооружений, которые за последний год применяются в зоне проведения специальной военной операции.
Как передавало ИА Регнум, 3 ноября российское военное ведомство показало видео боя с участием командира отделения противотанковых управляемых ракет сержанта Юрия Щербакова, получившего звание Героя России. В ведомстве собрали подборку успешных поражений украинской бронетехники, совершённых под командованием Щербакова.