Москва, 6 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Минобороны России 6 ноября в своём Telegram-канале показало видео уничтожения станции связи Вооружённых сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Кадр из видео. Министерство обороны России

«Хирургическая точность», — говорится в подписи к видео.

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Ранее в минобороны Великобритании признали эффективность российских дронов, отметив, что барражирующие боеприпасы «Ланцет» стали одним из лучших видов вооружений, которые за последний год применяются в зоне проведения специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября российское военное ведомство показало видео боя с участием командира отделения противотанковых управляемых ракет сержанта Юрия Щербакова, получившего звание Героя России. В ведомстве собрали подборку успешных поражений украинской бронетехники, совершённых под командованием Щербакова.