Москва, 6 ноября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к развязыванию большой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе марафона «Знание».

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По его словам, США и их сателлиты пытаются сеять хаос в разных регионах мира, ссорить страны и народы и обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия.

«Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 30 октября заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства. Глава государства также указал на невозможность оправдать удары по сектору Газа.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 31 октября сообщил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировали США. Он указал на то, что вместо того, чтобы заниматься урегулированием конфликта, Вашингтон поставляет в регион оружие, способствуя эскалации.