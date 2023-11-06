Брюссель, 6 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. В Евросоюзе должны бороться с проявлениями антиисламизма и антисемитизма в Европе, где только во Франции за месяц произошли более 1 тыс. антисемитских актов. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на конференции послов стран ЕС.

«Нужно избегать импорта ближневосточного конфликта в Европу. Только во Франции с 7 октября произошло более 1 тыс. антисемитских инцидентов. С этим надо бороться, антисемитизм и антиисламизм абсолютно неприемлемы, мы должны бороться», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, в странах Европы за последнее время наблюдается чрезвычайный всплеск антисемитизма, говорится в заявлении Еврокомиссии. По информации ЕК, евреи снова живут в страхе, в Германии синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью, во Франции на домах рисовали звёзды Давида, в Австрии вандалы осквернили еврейское кладбище, в Испании радикалы нападали на синагоги и магазины, которыми владеют евреи. В заявлении также отметили, что на демонстрациях в поддержку палестинцев часто слышны антисемитские лозунги. В Еврокомиссии призвали к строгому соблюдению закона в отношении тех, кто разжигает ненависть на почве расизма и ксенофобии.