Москва, 6 ноября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Правительство России утвердило процедуру получения апостилей на документах об образовании через портал Госуслуг, сообщается на сайте правительства РФ.

Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

В сообщении указывается, что россияне смогут запрашивать апостилирование документов об образовании или квалификации в электронном виде. Для этого человеку необходимо будет сделать соответствующий запрос на портале государственных услуг, после чего ему предоставят двухмерный штриховой код апостиля. Помимо этого, планируется создать обновлённый реестр апостилей, который будет интегрирован с другими государственными информационными системами.

Постановление, утверждающее изменения, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Электронное получение апостиля было введено до этого в ряде регионов России. В случаях, если этот вариант был недоступен для граждан, человеку приходилось обращаться в территориальный орган Министерства науки и высшего образования с соответствующей просьбой.

Ранее правительство России утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации образования. В соответствующем постановлении правительства речь шла преимущественно о задачах Министерства просвещения, а также о переводе ресурсов в цифровую среду и появлении инструментов искусственного интеллекта в сфере образования.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября правительство РФ разрешило иностранным гражданам или лицам без гражданства самостоятельно уведомлять российские власти о своём прибытии в страну. Прежде этим занимались только органы внутренних дел России. Сообщалось, что граждане зарубежных стран смогут сообщать о своём прибытии и передавать документы для миграционного учёта, обратившись в органы территориальных отделов МВД или с помощью портала «Госуслуги». Однако отмечается, что при электронной подаче заявитель и гражданин, предоставляющий жильё иностранцу, должны иметь свои личные кабинеты на портале. Перед этим иностранный гражданин должен будет получить согласие собственника на проживание и прикрепить документ к электронному уведомлению о прибытии.