Москва, 6 ноября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате которой пострадали четыре человека, устроил чемпион Европы по боксу Никита Иванов, сообщили в правоохранительных органах.

СК Москвы Оружие боксера Никиты Иванова

«Задержанным за стрельбу у ресторана в Москве оказался 37-летний Никита Иванов, чемпион Европы по боксу», — сказал собеседник ТАСС.

По его данным, это не первое происшествие с привлечением спортсмена к ответственности. Так, в 2020 году Иванов в поезде избил боксёра Бассира Мирсиябова. В результате Мирсиябов был госпитализирован в тяжёлом состоянии, Иванова задержали сотрудники полиции.

Коме того, Иванова привлекали к административной ответственности в 2021 году. 12 апреля контролёр московского метро оштрафовал его на 5 тыс. рублей за проезд без перчаток в период самоизоляции, введённой из-за пандемии коронавирусной инфекции. Спортсмен не согласился с этим решением и обжаловал его в Басманном суде Москвы. Суд смягчил ответственность правонарушителя и назначил штраф размером в 4 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, инцидент со стрельбой произошёл возле ресторана Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзной набережной вечером 5 ноября. Среди посетителей заведения произошёл конфликт, в ходе которого раздались выстрелы. На место прибыли сотрудники экстренных служб, вокруг ресторана установили заграждение. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Главного фигуранта инцидента позднее задержали.