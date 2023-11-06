Стали известны подробности инцидента с упавшим в Неву автомобилем
Источник: водитель утонувшего в Неве «Мерседеса» пытался остановить машину
Москва, 6 ноября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Водитель пытался остановить затопление автомашины в реке Неве, в которой находилась 33-летняя женщина. Об этом 6 ноября сообщил ИА Регнум источник.
По его данным, перед происшествием водитель стоял рядом с машиной, но сразу сел в её салон и попытался остановить. После того как автомобиль начал тонуть, мужчина выбрался наружу.
Собеседник добавил, что в 2023 году водитель три раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, штрафы оплачены.
Он уточнил, что тело женщины направлено в морг для установления причины смерти.
Как передавало ИА Регнум, вечером 5 ноября стражи порядка Невского района получили сообщение о том, что напротив дома № 18 на Рыбацком проспекте в реке Неве затонул автомобиль, в салоне которого находилась пассажирка. Полицейские установили, что 31-летний водитель не обеспечил неподвижное состояние автомобиля «Мерседес-Бенц 180», в результате автотранспортное средство скатилось в Неву и ушло под воду.