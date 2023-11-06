Москва, 6 ноября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. В Тюмени отменили концерт джазового музыканта Петра Востокова, поскольку он не смог на него прилететь, музыканту «не хватило мест в самолёте». Об этом сообщили организаторы концерта.

ВКонтакте / Пётр Востоков Джазовый музыкант Петр Востоков

«Выступление квартета Петра Востокова отменяется. Из-за технической накладки авиакомпании «Аэрофлот», которая продала билетов больше, чем мест в самолёте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что многие пассажиры не смогли вылететь этим рейсом из Москвы в Тюмень, в том числе и Пётр Востоков.

«Оказывается, вот как бывает: можно купить билет, вовремя приехать в аэропорт и не сесть в самолёт, так как места закончились», — написал музыкант на своей странице в социальной сети.

Как передавало ИА Регнум, комик Илья Соболев в своих социальных сетях рассказал о том, что его семья приобрела билеты экономкласса Москва — Мальдивы авиакомпании «Аэрофлот». В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены. Он рассчитывал, что супруга и их маленький ребёнок полетят с большим комфортом, но бортпроводники попросили пересадить малыша в экономкласс к отцу. Согласно билету, ребёнок был прикреплён к нему.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» в ситуации с семьёй комика Ильи Соболева действовали строго по регламенту. Отмечается, что при регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания, но на борту стало ясно, что семья Соболевых не просила прикрепить ребёнка к бронированию матери.