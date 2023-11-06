Вашингтон, 6 ноября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов ошибаются, когда ведут диалог с президентом России Владимиром Путиным с позиции силы, пишет Foreign Affiars.

Известия/ Павел Волков Владимир Путин

«Если влиятельные игроки в Вашингтоне продолжат неправильно понимать Путина и полагать, что демонстрация силы — единственный способ сдержать его, они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией», — говорится в статье.

По мнению автора, Вашингтон провоцировал Россию, а не сдерживал её. Усилия США по улучшению безопасности своих партнёров на границах с РФ рассматриваются Москвой как потенциальная угроза, добавил он.

Вместе с тем США и их союзники в Европе увеличивают свою поддержку оборонного, разведывательного, кибернетического потенциала и безопасности Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в августе президент России Владимир Путин заявил, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну. Выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР, глава государства напомнил об антиконституционном госперевороте на Украине, который произошёл при поддержке Запада. Как добавил российский лидер, после него против несогласных развязали жестокую войну на истребление.

До этого президент неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, однако ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран.