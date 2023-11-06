Астана, 6 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Казахстан, где примет участие в форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского стратегического партнёрства.

Кроме того, Путин и Токаев в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Костанае.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Путин отмечал, что российско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне. Российский президент заявил 7 октября о планах расширять энергетическое сотрудничество с Казахстаном. Для изучения перспектив такого взаимодействия создадут рабочую группу. Путин также выразил уверенность, что стратегическое партнёрство с Казахстаном и Узбекистаном продолжит развиваться.

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв спрогнозировал, что торговые отношения России с Казахстаном могут и дальше ухудшаться, поскольку Астана подверглась сильнейшему давлению со стороны Запада.

Токаев подчеркнул 29 сентября, что Казахстан не следует антироссийским курсом и намерен продолжать сотрудничество с Россией, но с учётом санкционных ограничений.