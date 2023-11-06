Москва, 6 ноября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. В Москве в Леонтьевском переулке над зданием посольства Украины появилось Знамя Победы, сообщили 6 ноября ИА Регнум очевидцы.

Кадр из видео

По их данным, флаг около украинского посольства висит уже несколько часов.

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С февраля 2022 года посольство Украины в Москве перестало выполнять свои функции. В начале марта со здания дипмиссии был спущен флаг, а также демонтирована табличка, информирующая о нахождении там посольства.

По данным Telegram-канала «Zащитники», флаг Победы на флагштоке посольства Украины в России повесили активисты в честь годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков — 6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев от немецких войск.

Как передавало ИА Регнум, 24 октября ВС России установили российский флаг над терриконом в Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР), за который несколько недель шли интенсивные бои. Вместе с флагом России над терриконом красуется также алое знамя 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.