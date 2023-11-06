Иркутск, 6 ноября, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Учёные могли просчитаться в оценках магнитной бури, с которой Земля столкнулась 5 ноября. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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По данным лаборатории, выброс плазмы на Солнце 3 ноября рассматривался как рядовой и оценивался как слабая магнитная буря уровня G1 (первый класс по пятибалльной шкале). Однако сейчас стало понятно, что газовое облако прошло расстояние в 150 млн км от Солнца до Земли всего за двое суток и ударило с существенно большей силой по Земле на сутки раньше, чем предполагалось. Исходя из этого, отмечают специалисты, скорость и мощность солнечного выброса были оценены абсолютно неверно.

Учёные отметили, что несмотря на неверные оценки магнитной бури, на данный момент непонятно, как такой незначительный выброс мог вызвать бурю наблюдаемого уровня.

По данным ИСЗФ, магнитная буря продлится как минимум до завтрашнего утра.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сильнейшая магнитная буря произошла на Земле 5 ноября. Степень возмущённости магнитного поля планеты достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень, тогда как G5 — экстремальный уровень.

Магнитная буря также привела к северному сиянию красного цвета в небе некоторых регионов России. Этот феномен смогли наблюдать жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, которые делились фотографиями увиденного в социальных сетях. Свечение подобного оттенка встречается редко. Обычно оно имеет желтовато-зеленый цвет и гораздо чаще встречается в северных широтах. Указанное оптическое явление происходит на фоне магнитных бурь.

По мнению синоптика Александра Ильина, больше всего такие бури влияют на работоспособность радиоэлектронной техники. Ильин пояснил, что малые выбросы доходят только до полюсов, а средние — до средних широт Земли. Влияют они в основном на радиоэлектронную технику, в частности на радиопередачи в длинноволновом диапазоне, на системы навигации. Поэтому уже многие десятки лет радиоэлементная база оснащена достаточно серьёзной защитой. Относительно влияния на человека мнения учёных расходятся. Официальная наука утверждает, что магнитные бури на людей не воздействуют, но на практике в такие периоды резко возрастает количество жалоб на самочувствие. По мнению Ильина, больше всего страдает всё-таки техника.