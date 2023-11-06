Газа, Палестина, 6 ноября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Более 200 человек в секторе Газа погибли за ночь в результате действий израильской армии (ЦАХАЛ). Об этом 6 ноября сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на минздрав анклава.

Global Look Press/Israel Defense Forces/XinHua

«Министерство здравоохранения: более 200 человек были убиты в Газе во время рейдов, свидетелями которых сектор стал прошлой ночью», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские истребители за сутки нанесли удары по 450 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что удары были нанесены в том числе по туннелям, военным базам, наблюдательным постам, а также пусковым установкам противотанковых ракет.

С начала военной операции в секторе Газа ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 2,5 тыс. целей палестинского движения ХАМАС.

Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября с использованием трёх тысяч ракет. ЦАХАЛ наносит удары по Газе, где находятся подразделения ХАМАС. Армия Израиля 27 октября начала наземную операцию.