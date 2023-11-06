Москва, 6 ноября, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Мощная вспышка на Солнце привела к сильнейшей магнитной буре на Земле и полярным сияниям, которые наблюдались в нетипичных регионах. Больше всего такие бури влияют на работоспособность радиоэлектронной техники, рассказал синоптик Александр Ильин 6 ноября РЕН ТВ.

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Кроваво-красное северное сияние на юге России

Алые сполохи 5 ноября наблюдались в небе практически над всей Россией. Кадрами с необычным полярным сиянием делились в соцсетях не только жители Урала, Сибири и Дальнего Востока, но и пользователи из Донбасса, Крыма, Ростовской, Калининградской, Воронежской и других областей, регионов Кавказа.

Зелёное и красное полярное сияние наблюдалось в Турции. Это явление впервые зафиксировали в городе Ван и провинции Унье.

Мощные взрывы на Солнце

По данным Института прикладной геофизики (ИПГ), мощная магнитная буря наблюдалась на Земле во второй половине дня 5 ноября. Степень возмущённости магнитного поля планеты быстро достигла уровня G3 — третьего из пяти по степени интенсивности.

«Если это полярное сияние действительно связано со взрывами на поверхности Солнца, то это самый высокий класс по мощности», — отметил синоптик Ильин.

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Он пояснил, что малые выбросы доходят только до полюсов, а средние — до средних широт Земли. Влияют они в основном на радиоэлектронную технику, в частности, на радиопередачи в длинноволновом диапазоне, на системы навигации. Поэтому уже многие десятки лет радиоэлементная база оснащена достаточно серьёзной защитой.

Относительно влияния на человека мнения учёных расходятся. Официальная наука утверждает, что магнитные бури на людей не воздействуют, но на практике в такие периоды резко возрастает количество жалоб на самочувствие. По мнению Ильина, больше всего страдает всё-таки техника.

Просчёт в оценке мощности магнитной бури

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что первоначально учёные неправильно оценили мощность солнечной вспышки.

На Солнце 3 ноября произошёл выброс мощного плазменного потока, по времени совпавший с чрезвычайно слабой солнечной вспышкой. Явление рассматривалось как рядовое, ожидалось, что оно вызовет магнитную бурю самого низкого уровня G1, а плазма достигнет Земли 6 ноября.

В действительности облака газа достигли Земли на сутки раньше и с большей, чем ожидалось, силой ударили по земному магнитному полю. В плазме есть собственное магнитное поле, ориентированное противоположно к направлению земного магнитного поля.

«Это могло вызвать своеобразную аннигиляцию силовых линий при взаимодействии поля выброса с полем Земли, что, скорее всего, дополнительно усилило воздействие на земную магнитосферу», — приводит оценку учёных «РИА Новости».

Вместе с тем эта буря, отнесённая к классу G3, рекордной не стала. В апреле текущего года наблюдалось событие уровня G4, а буря уровня G5 произошла в сентябре 2005 года.

Ранее старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников сообщил ИА Регнум, что в 2025 году на Солнце ожидается всплеск активности, который вызовет на Земле мощную солнечную бурю. Возможны перебои со связью, интернетом и электричеством. Однако масштабный интернет-апокалипсис, который предрекли британские учёные, эксперт считает лишь попыткой привлечения внимания.