Москва, 6 ноября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Певица Ирина Дубцова выступит на главной сцене Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщается на сайте выставки.

Артем Геодакян/ТАСС Певица Ирина Дубцова

Отмечается, что концерт на главной сцене Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ начнётся 6 ноября в 15:00, его организовал павильон Банка России «Умные финансы». В мероприятии примет участие певица, композитор и поэтесса Ирина Дубцова. На одну сцену с ней выйдут кавер-группа Crazy Beats и DJ Tonixx.

Как передавало ИА Регнум, Международную выставку-форум «Россия» в первый день работы посетили более 190 тысяч человек. Выставка открылась в День народного единства, 4 ноября, на ВДНХ. На ней представили более 130 экспозиций, а также открыли 13 экскурсионных маршрутов. Организаторы отметили, что посещаемость выставки-форума в этом году побила рекорд. В первый день выставки прошёл масштабный флешмоб, участники которого станцевали сразу на десяти площадках ВДНХ. Старт праздника дали в 10:00 перед входом на ВДНХ у «Живой карты России». Посетители смогли попробовать блюда кухонь народов России на гастрономическом фестивале «Россия — территория вкуса».