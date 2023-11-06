Стамбул, Турция, 6 ноября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В стамбульском ресторане McDonalds неизвестный пронёс в зал коробку с мышами, выступая против действий израильской армии в секторе Газа. Видеозапись акции протеста разместила на своём сайте турецкая газета Cumhuriyet.

Кадр из видео

На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина проносит коробку с грызунами в ресторан, вываливает мышей на пол и призывает Израиль «есть не мясо мусульман, а этих мышей».

Издание уточняет, что инцидент произошёл на западе Стамбула в районе Мертер. Последствия акции на данный момент неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее участники антиизраильской акции протеста в городе Адане в Турции попытались прорваться на американскую авиабазу Инджирлик. Против участников протестов, которые назвали свою акцию «Конвой свободы для Палестины», правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты.

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Акцию организовал турецкий фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH). Её участники потребовали закрыть американскую военную базу, поскольку США помогают Израилю в атаках на сектор Газа. Глава İHH Латиф Кая заявил об убийстве израильской армией мирных жителей Газы.

В конце октября протестующие ворвались в Конгресс США во время выступления госсекретаря Энтони Блинкена с требованием прекратить огонь в Газе. Блинкен вместе с министром обороны Ллойдом Остином выступили перед Комитетом по ассигнованиям Сената по запросу президента Джо Байдена с просьбой выделить на помощь Украине и Израилю $106 млрд. Однако выступление Блинкена прервали ворвавшиеся в зал протестующие с плакатами с требованиями прекратить огонь в секторе Газа.

Протестующие кричали «Стыдитесь!». Некоторые из них держали в руках плакаты с надписями: «Хватит выделять деньги Израилю», «Нет геноциду Израиля в Газе».

В свою очередь, госсекретарь США пару минут молча наблюдал, как полиция выводила активистов из здания. Когда протестующих в зале не осталось, Блинкен смог продолжить выступление.