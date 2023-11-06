Санкт-Петербург, 6 ноября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Полиция задержала водителя, у которого автомобиль затонул вместе с пассажиркой в салоне. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кадр из видео

Вечером 5 ноября стражи порядка Невского района получили сообщение о том, что напротив дома № 18 по Рыбацкому проспекту в реке Неве затонул автомобиль, в салоне которого находилась пассажирка. По данным СМИ, женщина работала медицинской сестрой.

Полицейские установили, что 31-летний водитель не обеспечил неподвижное состояние автомобиля «Мерседес-Бенц 180», в результате автотранспортное средство скатилось в Неву и ушло под воду.

«В салоне находилась 33-летняя женщина, которая в результате происшествия утонула», — говорится в сообщении.

Отмечается, что попытки водителя этой автомашины остановить погружение не увенчались успехом. В отношении водителя был составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как передавало ИА Регнум, 2 октября две легковые машины пытались перебраться на другой берег, но перевернулись во время форсирования реки Паужетка в Усть-Большерецком районе Камчатки из-за сильного течения. Только пять из семи пассажиров смогли самостоятельно добраться до берега. Спасатели начали поиски пропавших.