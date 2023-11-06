Якутск, 12 сентября, 2019, 05:02 — ИА Регнум. В России максимальная стоимость миграционных патентов в 2018 году была в регионах Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Наличие миграционного патента даёт право иностранцам, прибывающим в Россию в безвизовом порядке, работать в выбранном регионе.

«Наиболее высокая стоимость патента для мигрантов в 2018 году установлена в дальневосточных и северных регионах. При этом средняя стоимость патента среди всех регионов России составляет всего 3,9 тысячи рублей», — цитируетРИА Новости экспертов рейтинга эффективности региональной налоговой политики, который представила консалтинговая компания PwC.

Желающие работать в Якутии должны заплатить за патент 9,1 тыс. рублей в месяц, в Ямало-Ненецком округе — 8,4 тыс., в Ненецком — 7,9 тыс., на Камчатке — 5,6 тыс., в Приморье — 4 357 рублей.

Платежи за патенты на работу мигрантов из Узбекистана и Таджикистана ежегодно растут — в 2019 году они оформили 91% всех патентов, в 2018 году — 89%, в 2017-м — 86%.

Как сообщало ИА REGNUM, за четыре месяца 2019 года бюджет Москвы получил 5,6 млрд рублей от миграционных патентов.