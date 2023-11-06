Канберра, 6 ноября, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Правительство Австралии запретило поставки новых категорий техники и товаров в Россию, сообщается в пресс-релизе МВД Австралии.

РИА Новости/Антон Денисов

Согласно документу, Канберра ввела запрет на экспорт в РФ машин, оборудования, инструментов и некоторых других категорий товаров, таких как промышленные и электрические машины, ядерные реакторы и котлы. Также запрещены любые услуги обслуживания, которые связаны с поставкой техники или сопутствующих частей в Россию.

Уточняется, что новый пакет также коснулся инструментов, необходимых для завинчивания винтов, в частности отвёрток, а также оборудования для фрезерования, прессовки, штамповки, пробивки отверстий, резьбы, сверления и токарной обработки. Запрет распространяется в отношении всех запасных частей для любых инструментов с механическим приводом или без него.

На сайте ведомства сообщается, что эти меры вступили в силу 26 октября 2023 года.

В июле этого года Австралия уже вводила санкции в отношении 35 предприятий оборонного, технологического и энергетического секторов и десяти российских и белорусских граждан.

Тогда решение принималось совместно с международными партнёрами для оказания давления на прямо или косвенно поддерживающих спецоперацию России на Украине, как сообщили австралийские власти. Санкции также коснулись предприятий, которые имеют для России важное экономическое и стратегическое значение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее посол России в Австралии Алексей Павловский назвал «разрушенными до основания» отношения с Австралией из-за поддержки Канберрой общей позиции коллективного Запада. Посол отметил, что в вопросе санкций Канберра зашла так далеко, что ей уже сложно придумать какие-нибудь новые ограничения в отношении РФ. Павловский также напомнил, что раньше между Австралией и Россией действовало «весьма взаимовыгодное деловое сотрудничество», включая связи в горнодобывающей сфере и развитие соответствующих технологий. Дипломат подчеркнул, что от прекращения такого взаимодействия пострадали как российские, так и австралийские предприниматели.