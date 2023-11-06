Кемерово, 6 ноября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. В Кемерове в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и автобуса погиб один человек, ещё пятеро пострадали, сообщили 6 ноября в главном управлении МВД РФ по Кемеровской области.

МВД России по Кемеровской области — Кузбассу

Отмечается, что ДТП произошло утром 6 ноября на улице Волгоградской.

По предварительным данным, грузовой автомобиль при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество автобусу ПАЗ и столкнулся с ним.

В пассажирском транспорте находились девять работников одного из местных предприятий. В результате ДТП погибла 53-летняя пассажирка, пять человек были госпитализированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария с участием автобуса произошла 28 октября на 22-м км дороги Ижевск — Воткинск. Девять человек пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом. Пятерых госпитализировали.

Днём ранее, 27 октября, два человека пострадали в дорожной аварии с участием автобуса в центре Москвы.

Во Владимирской области 4 ноября столкнулись легковой автомобиль и большегрузная машина. Происшествие унесло жизни пяти человек.

В Ставропольском крае 3 ноября произошло столкновение легкового автомобиля «Лада-Гранта» с грузовой «Газелью», в результате чего погибли четыре человека. Все они находились в легковушке.